¡WAO! Romina Gachoy reveló que le va muy bien con su OnlyFans. La esposa de Jean Paul Santamaría conversó con Magaly Medina y brindó detalles sobre su trabajo en la plataforma para adultos.

Según la uruguaya, en la página existen muchos “millonarios” y eso hace que sus fotos se vendan en sorprendentes precios. “Solo una foto llego a venderla en 500 dólares”, expresó.

En ese sentido, explicó que OnlyFans le permite generar dinero son videos, fotos, videollamdas y lives. “En mi caso lo he manejado como lo hacía en mis shows, yo tengo un personaje que era medio cómico y sexy”, agregó.

Romina Gachoy descarta contenido para adultos explícito: “Me ofrecieron un millón, pero no”

La modelo señaló que sí le han llegado propuestas para grabar videos triple x , pero que decidió no hacerlo.

“A mí me han propuesto montos muy elevados (...) un señor me llegó a ofrecer un millón de dólares para poder viajar y hacer un video en Europa (…) No estoy dispuesta a afrontar las consecuencias a mi vida”, enfatizó.

