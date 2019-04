Romina Lozano aseguró que 'es coqueta y que Nicola Porcella es un buen amigo, que la respeta mucho'

Aunque dijo que no era de la farándula, la exMiss Perú, Romina Lozano, contó detalles de la cercanía que tiene con Nicola Porcella, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

“( Nicola) Es un amigo muy bueno, muy cercano a mí. Entrenamos en el mismo gimnasio, no es reciente, no lo conozco hace un mes, lo conozco hace muchísimo tiempo. Yo soy coqueta con todo el mundo, pero le tengo un gran respeto y él me respeta mucho”, dijo Romina.

Sobre sus conversaciones con la ‘Foquita’, contó que hablaron temas relacionados con el fútbol y que Guerrero le escribió para desearle suerte en el Miss Universo.

En tanto, 'Magaly TV, la firme' mostró imágenes de Romina Lozano junto a Nicola Porcella. Según el magazine de espectáculos ellos ingresaron al departamento del ex integrante de Esto es Guerra.

Al ser consultada, si era pareja de Nicola Porcella, Romina Lozano lo negó rotundamente.