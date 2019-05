Romina Lozano sobre su ingreso a Esto es Guerra: "Angie Arizaga y yo no tenemos problemas" 

La Miss Perú, Romina Lozano, ingresó a ‘Esto es guerra’ y tras encontrarse con Angie Arizaga, aclaró que no tiene ninguna rivalidad con la expareja de Nicola Porcella.



De igual manera, la ‘Negrita’ enfatizó que la ha recibido con los brazos abiertos.



“Todos en el programa somos personas maduras, somos compañeros de trabajo y hay mucho respeto. Creo que ni Angie (Arizaga) ni yo no tenemos problema alguno y mi única intención es competir y sumar al equipo en el que estoy”, afirmó Romina Lozano sobre su ingreso.



Además, confesó que el excapitán de ‘Las cobras’ ya le ha dicho ‘te quiero’.



“Sí, me ha dicho ‘te quiero’, todo está fluyendo. Mi corazón está ilusionado, pero también tranquilo y feliz. Para estar enamorada aún faltan muchas cosas, seguir compartiendo, conocerse”, indicó la Miss Perú.



En tanto, Angie Arizaga aseguró que está ‘tranquila’ con la presencia de Romina Lozano en el reality de competencia.



“No estoy nerviosa, ha entrado una chica nueva como Romina y le he dado la bienvenida con la mejor onda del mundo, sin roches”, detalló.

Romina Lozano es el nuevo jale de Esto es Guerra. Video: Esto es Guerra