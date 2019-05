Romina Lozano: "A Nicola Porcella le di mi voto de confianza" | ENTREVISTA | FOTOS

Es una mañana fría en Surco, pero aun así Romina Lozano (23), Miss Perú, estudiante de Nutrición y ‘guerrera’ no se hace problemas al cambiar de vestuario para la entrevista que concedió a Trome. Ella sacó el ‘barrio’ y lo mezcló con el ‘charm’, pues entre flashes y grabadora habló de su romance con Nicola Porcella, su ‘Capitán Smith’, y recalcó que aunque él tiene buen ‘floro’, le costó conquistarla.



Romina, eres una Miss con calle, con barrio…

Tengo un poquito de ambos, porque tengo mis costumbres.



¿Tomas tu emoliente de carretilla?

Te soy sincera, recién en el 2016, cuando empecé a ir a la universidad, una amiga me dijo para tomar un emoliente y confieso que nunca lo había probado en la calle. Desde ese día no dejo de tomarlo en esa esquina.



¿Cuál es tu plato favorito?

Muero por el cebiche y el risotto con su lomo saltado.



Comes bien pero... ¿haces mucho deporte?

Voy al gimnasio y soy una obsesiva con la bicicleta. Manejo bicicleta cuando estoy feliz, triste, cuando tengo ganas de llorar, cuando me frustro...

(Fotos: Giancarlo Ávila) Romina afirma que es la 'Pocahontas' de Nicola Porcella. (Fotos: Giancarlo Ávila)

¿Y cuánto bicicleteaste después que saliste llorando del programa de Magaly?

Esa vez lloré de impotencia y frustración, porque fui a aclarar un tema (relacionado con su reinado) y me salieron con otro (le preguntaron por Jefferson Farfán y Nicola).



¿Por esa fecha ya eras ‘saliente’ de Nicola (Porcella)?

Sí, estábamos saliendo...



¿Con Farfán todo bien?

Normal, porque con Jefferson nunca hubo más que amistad. Yo trabajé en un programa deportivo en Fox Sports y mi círculo era gente ligada al fútbol, comentaristas, pero nunca salí con ellos y con él siempre hablé de su equipo (Alianza Lima) y yo del mío, la ‘U’, todo con mucho respeto.



¿Y cómo te conquistó Nicola?

Todo empezó como una amistad, a veces uno no se da cuenta de cómo pasan las cosas y pienso que las personas llegan a tu vida en el momento justo.

Él es un chico bien parecido, tiene fama de conquistador, debiste pensarlo bastante antes de aceptarlo...

Mira, a Nicola empecé a conocerlo, a conversar más y eso sirvió para que se muestre como es. Nunca me faltó el respeto, por eso le entregué el voto de confianza, porque también me gustaba (se ruboriza).



¿Cuánto tiempo ya tienen oficialmente?

No es mucho, pero es oficial, ya no somos ‘salientes’.



¿Eres tradicional?

Sí, me gustan las cosas correctas, me tienes que decir que soy tu enamorada.



Entonces, Nicola se declaró a la antigua...

Así es, con declaración y muy bien.



¿Tiene buen ‘floro’?

Sí, pero le costó, no caí fácil.

Debe estar bien advertido, porque dijo que no ‘aguantas pulgas’...

Es que si me molesta algo, soy bien directa y te lo voy a decir. A él ya le ha tocado, me ha visto en ese trance.



¿Por qué lo ‘cuadraste’? ¿Por celos?

No, fue una ‘chiquita’, tampoco le voy a prohibir que hable con sus amigas, porque también tengo mis amigos.



¿Y cómo se dicen de cariño?

(Se tapa la cara).



Él te dice Pocahontas...

¡Tan tierno! Sí, me puso Pocahontas y él parece el ‘Capitán Smith’, todo rubiecito, es bien ‘churrito’.



No te preocupa que lo hayan involucrado en la llamada ‘fiesta del terror’ o que terminó con su expareja porque, supuestamente, fue violento...

De los temas pasados que no fueron conmigo, prefiero no opinar, pero la gente juzga sin conocer todas las versiones, porque a mí también me ha pasado. No pongo las manos al fuego por nadie, sin embargo, creo que hay que escuchar todos los ángulos de la verdad.

Fue un buen gesto, cuando te presentaron en ‘Esto es guerra’, que pidieras que Angie Arizaga escogiera a qué equipo quería ir.

Me pareció lo más justo y si hubiera sido al revés, que yo tuviera más años en el programa, me encantaría que se diera de la misma manera por una cuestión de respeto, porque siempre hay que ponerse en los zapatos de la otra persona en todos los aspectos de la vida. Al final, todos estamos en la misma casa y hay que aportar, aunque a mí también me hubiera gustado ser ‘guerrera’, pero ya tengo mi ‘guerrero’ que fue capitán.



¿Y no hay problemas con Angie? ¿Se conocían de antes?

No nos conocíamos, nos hemos visto en algún evento. Sé que fue la expareja de mi chico, ella tuvo su tiempo con él y ahora yo estoy con Nicola, sería ilógico que hubiera un enfrentamiento, aunque mucha gente dice que yo me he metido y eso no es verdad.



¿Es igual cuando se apagan las luces’

Claro, no nos estamos ‘jalando los pelos’ tras bambalinas, nos saludamos normal. Además, me parece que ella también está en otra etapa y la vida continúa para todos.



Gracias, Romina. Una última, si te digo: ‘Me voy a mi jato por unas chilindrinas bien helenas’, ¿me entiendes?

Claro. Quieres decir que te vas a tu casa para tomar tus cervezas heladas... Ya ves, tengo mi ‘barrio’. Gracias a ustedes por la entrevista.