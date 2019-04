¿Romina Lozano es la novia oficial de Nicola Porcella? Zorro Zupe hundió a su amigo con esta polémica revelación

La exMiss Perú 2018 Romina Lozano lloró después que Magaly Medina le preguntara por su amistad con Nicola Porcella y su cercanía con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Según la modelo, ella había trabajado mucho para mantener su imagen alejada de la farándula, Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado.

Apenas unos días después de su llanto, Romina Lozano mostró los chats que mantuvo con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán para dejar en claro que no había pasado nada con ellos. Pero eso no fue lo más fuerte: la exMiss Perú fue captada entrando al departamento de Nicola Porcella en Miraflores.

Ahora, tras la difusión de las imágenes, Romina Lozano aceptó en el programa que sí estaba saliendo con Nicola Porcella, que se conocían hace mucho tiempo y que lo consideraba una buena persona.

"Sí salimos, no te voy a mentir. Entrenamos. Si algún día pasa algo, va a pasar. Me parece súper lindo, es buena persona. Me gusta su manera de ser", declaró Romina Lozano.

Romina Lozano sobre Nicola Porcella

Pero todo parece que no solo son saliditas. El Zorro Zupe hizo una fuerte revelación durante un en vivo que realizaba Nicola Porcella. Cuando el exguerrero conversaba con sus fans, el amigo de Tilsa Lozano reveló que el exchico reality canceló un viaje programado a Miami ¡Por Romina Lozano!

"Debo confesar que Nicola Porcella debería estar en Miami con nosotros pero su NOVIA ROMINA LOZANO no lo dejó y el muy pelotudo...", escribió el Zorro Zupe. La cara de Nicola Porcella cambió rápidamente ante la sorpresa de la revelación.

Y no solo eso. El Zorro Zupe se reafirmó al decir que era verdad todo lo que decía. Al ocurrir esto, Nicola Porcella decidió terminar pronto su enlace en vivo con sus fans. Recordemos que antes de que llegue el fin de Semana Santa, el exguerrero había anunciado que estaría fuera de Lima.