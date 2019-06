¿Romina Lozano no 'pasa' a Angie Arizaga? Miss Perú le envía este mensaje a la ex de Nicola Porcella | VIDEO

La ex Miss PerúRomina Lozano se pronunció sobre una supuesta rivalidad con Angie Arizaga, la expareja de Nicola Porcella , luego de su ingreso a Esto es Guerra, reality en el que ambas comparten a diario.

En entrevista con 'Estás en todas', Romina Lozano reveló que no existe ningún tipo de rencilla con Angie Arizaga, puesto que ella no se metió en ninguna relación.

"Fueron tiempos distintos. Ellos tuvieron una relación y no me metí. La respeto me parece una chica guapa. Sería ilógico que ella tengo problema conmigo o yo con ella, no hay ni una excusa", dijo Romina Lozano.

Come se sabe, Romina Lozano mantiene una relación con Nicola Porcella desde hace unos meses. La pareja decidió hacer público su romance en redes sociales con un tierno post en Instagram.