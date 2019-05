Rafael Cardozo le advierte a Romina Lozano: "Rey que te cuide y te proteja, afuera, acá no hay"

Romina Lozano ingresó a Esto es Guerra la noche de este martes. Tras competir con Angie Arizaga, la ex Miss Perú y actual pareja de Nicola Porcella pasó a pertenecer al equipo de los 'Combatientes', ex 'Retadores'.



Una de las primeras personas que le dio la bienvenida fue Rafael Cardozo , quien aseguró que era la primera vez que la veía en persona y que era muy guapa. A pesar de ello, le lanzó una fuerte advertencia en referencia a Nicola Porcella.

"Solo quiero darte la bienvenida pero escúchame, tú tienes un rey afuera, acá no tienes rey" , dijo Rafael Cardozo generando las risas de Romina Lozano y la sorpresa de los conductores de Esto es Guerra.

"Si tú eres reina, tú eres sola. Si quieres corona, vas a tener que disputar, porque hay un montón de reinas acá. Rey que te cuide, que te proteja, afuera, acá no hay", dijo Rafael Cardozo.

Como era de esperar, Romina Lozano no tardó en contestarle. "He sido reina afuera del país también. Con mis propios logros sé que puedo conseguir todo, no necesito de nadie", dijo la ex Miss Perú.

Asimismo, agregó que aunque no tiene experiencia en reality, sí ha sido deportista. "He estado en la selección de voley, he entrenado, he sido atleta", dijo Romina Lozano aclarando que también tiene potencial para competir.