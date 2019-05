Romina Lozano sobre su relación con Nicola Porcella: "No soy una bebecita"

Romina Lozano aseguró que viene disfrutando de su relación con Nicola Porcella y dejó en claro que no es una ‘bebecita’. “Me gusta la canción (de Anuel), pero no soy una bebecita”, afirmó la Miss Perú 2018 en el set de ‘Mujeres al mando’, donde le recordaron que ahora Nicola la llama cariñosamente: ‘Mi reina’ y ‘Pocahontas’.

Romina Lozano también aseguró que no le fastidió que hace unos días haya salido a la luz unas imágenes que vinculaban a Nicola Porcella con una joven llamada Stephanie, quien se había tomado fotos en el baño del ‘guerrero’.

Ella, agregó, que ‘cuadró fechas’ y se dio cuenta que en ese momento no ‘salía formalmente’ con Nicola. “Son temas que él y yo ya hablamos, y no hay ningún problema, todo está muy claro. ¿Si me molestó? No, estoy tranquila, porque antes de suponer algo tienes que preguntar y ver qué pasó”, sostuvo la modelo.

Asimismo, contó que no le incomodó que Doménica Delgado haya usado las redes sociales de su pareja. “No tengo ningún tipo de problema con eso. No me molesta su amistad, yo también puedo tener amigos, no puedo prohibirle eso”, agregó la Miss Perú.

A la salida del set de Latina, Romina Lozano agregó estar feliz al lado de Nicola. “Todo está bien con él, estoy tranquila y feliz, disfrutando el día a día”, añadió.