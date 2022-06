La periodista Romina Vega se enlazó EN VIVO con el programa ‘América Hoy’ desde Qatar, donde se encuentra cubriendo todas las incidencias de la llegada de la selección peruana para el repechaje. Sin embargo, un curioso momento llamó la atención cuando un árabe invitó a la comunicadora a Arabia Saudita.

En la transmisión en directo, tres árabes enviaron un aliento a la selección peruana para el partido de este lunes 13 de junio. En ese preciso instante, Romina Vega aprovechó en preguntarle a uno de ellos si tenía pareja.

“¿Tienes enamorada o una mujer en tu vida?” , le dijo a un caballero quien respondió inmediatamente con un “quizás”. Sin embargo, ahí no terminó todo, pues el árabe que sería un jeque invitó a la periodista a Arabia Saudita.

“See you soon (te vemos pronto)” , le dijo asegurándole que el país en medio oriente es hermoso.

“ Me están invitando a Arabia Saudita, a la capital, porque esta es la temporada . Yo creo que los muchachos no se van a molestar en América si de aquí me paso en un vuelito ”, dijo irónicamente la comunicadora.

Árabes invitan a pasear por la ciudad a periodista Romina Vega

ROMINA VEGA ‘CUADRA’ A JANET BARBOZA

En otro enlace en vivo con ‘América Hoy’, la periodista Romina Vega aclaró a la conductora Janet Barboza que no habla de su vida íntima.

“Que me disculpe la indiscreción Romina, pero tú estás soltera, con enamorado, algún saliente” , “Romina tú estás soltera, casada, comprometida” , hizo la consulta.

De manera tajante y con una sonrisa en el rostro, Romina Vega respondió escuetamente. “Yo no hablo de mi vida privada” , puntualizó. Esto ocasionó las risas de todos en el set de ‘América Hoy’.