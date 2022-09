QUÉ FUERTE. La salida de Rosana Cueva de Panorama y Panamerica TV ha causado más de una sorpresa, tanto así que Magaly Medina comentó la noticia en su programa y reveló lo que habría sido la molestia de la reconocida periodista con Andrés Hurtado ‘Chibolín’, personaje también del Canal 5.

Según la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, la presentadora de noticias decidió irse a América Televisión debido a que le habría prohibido hablar sobre Andrés Hurtado y la denuncia que reveló Beto Ortiz sobre presuntas negociaciones con políticos de cara a las elecciones municipales.

“Los rumores apuntan a que ella se habría quedado muy fastidiada por las denuncias realizadas en el programa de Beto Ortiz acerca de esta actuación de ‘Chibolín’ junto al presidente Castillo, que ofrecieron ayuda en millones de soles a los niños enfermos de cáncer y después todo resultó ser un simple truco marketero”, dijo la ‘urraca’.

Magaly Medina incluso señaló que quien reemplazaría a Rosana Cueva en Panorama sería la periodista Mávila Huertas, de quien no tuvo buenos comentarios.

“También le habría fastidiado bastante que alguien de su propio canal esté recibiendo dinero de los partidos políticos , como en este caso el de Renovación Popular... Las otras voladas es que la que se sentaría y ocuparía su lugar sería Mávila Huertas, digamos que muy investigadora y de destapes no ha sido en los últimos años”, acotó.

CHIBOLÍN NIEGA RECIBIR DINERO DE CANDIDATOS

Andrés Hurtado se pronunció sobre un supuesto favorecimiento a candidatos municipales a través de entrevistas en su programa ‘Hoy es Sábado con Andrés’. Luego que Magaly Medina dejara entrever que “existe dinero bajo la mesa”, el popular ‘Chibolín aseguró que esto no es así y emitió un pronunciamiento.

“Así como tampoco en el programa ‘Sábado con Andrés’, respeto a Panamericana mi casa, debo indicar que no intervine en la producción de ese programa por ende. Tampoco tiene que ver con las invitaciones que asisten a mi programa, todos mis actos dentro y fuera del programa se ciñen a la ley y no tengo nada que ocultar , me someto a cualquier problema e investigación que todos lo quieran”, dijo