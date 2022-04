La modelo Rosángela Espinoza indicó que no descarta abrir su cuenta de OnlyFans en la que compartiría contenido exclusivo para sus fans y sin caer en los desnudos explícitos como hacen otras figuras de Chollywood.

Rosángela Espinoza señaló que podría compartir sus videos de baile y demás contenido que sea ‘muy cuidado’, a diferencia de Xoana González y Fátima Segovia que no dejan nada a la imaginación.

“Puedo bailar ahí, todo cuidado. Ahora dicen que OnlyFans ya no es tan desnudo. Imágenes exclusivas, puede ser, algo bonito”, dijo Rosángela Espinoza en América Espectáculos.

TIENE CÓDIGOS

Por otro lado, Rosángela Espinoza descartó iniciar una relación a corto plazo pues ‘no quiere perder tiempo’. Además señaló que ‘tiene códigos’ y que jamás estaría con alguien con pareja.

“ Me escriben mucho para salir, pero yo no quiero perder el tiempo. No quiero hacer daño a nadie, las cosas como son, yo no me voy a meter en una relación nunca. Yo sí tengo códigos”, precisó.