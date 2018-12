Rosángela Espinoza sobre acoso en la universidad: "Me siento agobiada, pero hay que saber manejar la situación"

Rosángela Espinoza se pronunció sobre el acoso que sufre por parte de un grupo de estudiantes de la universidad a la que asiste.

Como se sabe, se hizo pública una página en Facebook donde se ve la fotografía de ‘Rous’ entrando a la cafetería con un polo largo y los comentarios son ofensivos y de grueso calibre.



“Mira, el acoso siempre existe en redes sociales. Uno, como persona mediática, se tiene que cuidar un montón de ciertos comentarios negativos, de ofensas, insultos, es parte de... En mi caso, es más porque mi vida no es privada, pero hay que cuidarse un montón y el mensaje sería para todas las chicas: que si alguien sufre de acoso lo denuncie y tome las precauciones del caso”, indicó Rosángela Espinoza.



Pero esto te sucedió en la universidad...

Cuando te toman fotos sin tu permiso, qué se puede pensar... por eso yo voy a estudiar con gorra, con lentes, pero aun así me han tomado fotos en clase, dentro (del salón). Me siento agobiada, pero hay que saber manejar la situación.



¿Tomarás alguna medida?

Qué medida se puede tomar si son personas que no se muestran con nombre y apellido, atacan con un usuario falso.



De otro lado, la ‘Chica selfie’, durante la final de ‘Esto es guerra’, recibió un arreglo floral con una romántica dedicatoria de parte de su enamorado Víctor Hugo Cornejo.