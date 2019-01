Rosángela Espinoza acusó a Mr. Peet de insultarla durante Esto Es Guerra, pero él le dio tremenda respuesta | VIDEO

¿Rosángela Espinoza cruzó la raya? La participante de Esto Es Guerra acusó a Peter Arévalo, mejor conocido como 'Mr. Peet' de haber repetido un insulto en su contra un día antes en el programa. Esto sorprendió a todos en el set, pues nadie entendía de qué estaba hablando.

Rosángela Espinoza explicó que cuando llegó a su casa, su mamá le contó que Mr. Peet la había insultado durante el programa, algo de lo que ella no se había dado cuenta. Cuando todos le preguntaron cuándo fue, la chica selfie contó que el locutor repitió un supuesto insulto de Karen Dejo.

"Estoy esperando las disculpas de Mr. Peet. El día de ayer mandó un calificativo muy feo hacia mi persona y hasta ahora no se ha pronunciado", declaró Rosángela Espinoza. Estas palabras sorprendieron a todos en el set.

Mathías Brivio y Gian Piero Díaz le explicaron a Rosángela Espinoza que efectivamente sí se dio un malentendido, pero que nunca fue un insulto en su contra y, que cuando ocurrió, se explicó para dejar las cosas claras.

Sin embargo, Rosángela Espinoza no quiso entender razones y continuó asegurando que eso era una falta de respeto. Ante esto, Mr. Peet explicó cuál fue la palabra que entendió. Y que los conductores de Esto Es Guerra lo corrigieron.

"Ayer Karen habló de madurez mental y en ese momento es donde yo digo ¿incapacidad mental? Eso fue todo", expresó Mr. Peet. Pero eso no fue todo. El locutor sorprendió cuando reveló que, al fin del programa, Rosángela Espinoza estaba de lo más normal y hasta le pidió un selfie.

"A mí me sorprende lo de Rosángela porque faltarle respeto a alguien... nunca en mi vida. Ahora me sorprende porque viene después del programa se toma un selfie conmigo y con Jaime. Si ahora va a decir eso, me sorprende. Si se ha visto afectada, le pido mil disculpas". puntualizó Mr. Peet

Rosángela Espinoza vs. Mr. Peet

Sin embargo, las redes sociales fueron implacables. Para los seguidores de Esto Es Guerra, Rosángela Espinoza solo quiso armar un show y se metió con una persona a la que debería tenerle respeto.

