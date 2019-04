Rosángela Espinoza amenazó a Zumba con enviarle carta notarial por decir que ella sí estuvo enamorada de él

Rosángela Espinoza y Zumba vivieron un tenso momento en TV cuando hablaron sobre la 'relación' que ambos mantuvieron en Combate. Recordemos que en esa época, la chica selfie recién comenzaba en la pantalla chica.

Hace algún tiempo , Rosángela Espinoza aclaró que el 'romance' con Zumba fue armado por la producción de Combate y que nada fue real entre ellos. Sin embargo, el último viernes en En Boca de Todos, el recordado combatiente, no soportó que la chica selfie 'mintiera'.

"Quiero aclarar algo. La que está enamorada de mí eras tú, no Ducelia", declaró Zumba en entrevista con En Boca de Todos. Aunque al principio Rosángela Espinoza lo tomó con humor, después se puso seria y le dijo que tenga cuidado con lo que hablaba, porque ella le enviaría una carta notarial.

"Te voy a mandar una carta notarial Zumba . Lo que estás diciendo en verdad es muy grave" , declaró Rosángela Espinoza. Ante esto, el exparticipante de Combate se mostró tranquilo e incluso, le respondió así:

"Tú me mandas una carta notarial y yo te mando mi factura para me deposites todo lo que has facturado estos años", respondió Zumba. Esta respuesta no le gustó nada a Rosángela Espinoza, quien arremetió:

"A ver, a ver. Disculpa, pero hay que parar el coche un ratito. Tú estás dando a entender que yo estoy aquí por ti", dijo la guerrera. Ante esta situación, Zumba se excusó diciendo que eso lo decían en redes sociales.