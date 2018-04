Rosángela Espinoza: "me siento Angelina Jolie" [VIDEO y FOTOS]

La siempre polémica Rosángela Espinoza acaba de publicar una tremenda fotografía en su cuenta personal de Instagram y la descripción encendió a todos sus fanáticos en la red social de fotografías.



"Un selfie me siento @angelinajolieofficial mi actriz favorita 😍 saludos desde el Perú, uno de mis sueños es conocerla algún día en persona", escribió Rosángela Espinoza en su cuenta personal de Instagram.



Los comentarios de los fanáticos de Rosángela Espinoza no se hicieron esperar y comenzaron algunas críticas como: "Tienes gran autoestima" y otras personas que indicaban que les parecía genial las fotografía.



La fotografía de Rosángela Espinoza logró tener más de 31 mil corazoncitos en Instagram y no es para menos. Como se recuerda, Rosángela Espinoza siempre para pendiente de todos sus hinchas que para pendientes de todas sus actividades.

