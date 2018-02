Rosángela Espinoza: Antonio Tafur está molesto con ella [VIDEO y FOTOS]

Antonio Tafur, amigo de Rosángela Espinoza, dijo que la ‘Chica selfie’ lo dejó como mentiroso al asegurar que su romance con Carloncho fue armado y que hubo hasta un contrato de por medio, como reveló.



“Simplemente dije una verdad. No he hablado con ella ( Rosángela Espinoza), pero sabe perfectamente que cuando salgo a comentar, lo hago con su consentimiento... igual la quiero, la estimo, pero que no me haga quedar así porque tengo las conversaciones”, indicó Antonio Tafur.



Asimismo, le recomendó a Rosángela Espinoza que se retire de ‘Esto es guerra’ si ingresa Yahaira. “La próxima pelea será en un ring de box. Le aconsejaría que salga del reality porque va a perjudicar su imagen”, precisó Antonio Tafur.