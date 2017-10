Yahaira Plasencia da insólita respuesta sobre arañazos que mostró Rosángela Espinoza [VIDEO]

Yahaira Plasencia declara. Después del lamentable incidente en TV con Rosángela Espinoza, la salsera habló con la prensa para aclarar lo sucedido en Esto Es Guerra . Recordemos que por este comportamiento frente a las pantallas, ambas fueron expulsadas del programa.

Yahaira Plasencia continuó con las grabaciones de Cumbia Pop en América Televisión. Rosángela Espinoza, por su parte, decidió ponerle más fuego al asunto al mostrar en redes sociales unos arañazos en el brazo. Según la chica selfie, no quería que le 'sigan pegando'.

Por ese motivo, Rosángela Espinoza llevó las cosas a un plano legal y denunció a Yahaira Plasencia por daños y perjuicios. Sin embargo, se especula que este proceso se habría detenido a cambio de dinero, versión que aún no se confirma ni se niega.

Ahora, Yahaira Plasencia sale al frente para hablar sobre la situación que vivió junto a Rosángela Espinoza en el set de Esto Es Guerra. La cantante habló sobre el tipo de relación que la unía a la modelo y aclaró que no era ni su amiga ni su enemiga.

"No la tomo (a Rosángela) como enemiga ni como amiga ni como nada. Era una compañera de trabajo y punto. Nada más. Trabajaba conmigo ¿no? Trabajaba porque ahora las dos nos quedamos sin programa", dijo Yahaira Plasencia sobre Rosángela Espinoza.

Yahaira Plasencia sobre Rosángela Espinoza

La 'reina del totó' reconoció que la reacción que tuvo no fue la correcta. Sin embargo, Yahaira Plasencia señaló que si la buscaban, la encontraban y ese fue lo que sucedió durante el juego de las tortas en Esto Es Guerra.

"No estuvo correcto lo que hice, pero de eso no puedo hablar. Si no me buscan, voy a pensar bien. Pero si me encuentran, me encuentran. Las cosas están hechas y hay que pedir las disculpas al público porque no se merecen que vean eso. Fue cosa del momento y ya", indicó Yahaira Plasencia.

Incluso, la cantante de salsa manifestó que todos aquellos que la critican deben pensar que si alguien los saca de sus casillas, no pensarían sino reaccionarían para defenderse. Yahaira Plasencia declaró que todos los que se sienten atacados en algún momento sacan su lado 'piraña' y 'callejonero'.

"Yo creo que fue una reacción, una acción trae otra reacción. Hay muchas personas que están hablando y diciendo que no, que por favor... Todas las personas del planeta cuando los sacan de sus casillas se vuelven pirañas y callejeras. Se vuelven todo. Mucha gente critica y me da risa", dijo Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia responde por arañazos a Rosángela Espinoza

Lo más curioso fue cuando la reportera de 'Espectáculos' le preguntó por los arañazos en el brazo de Rosángela Espinoza. La salsera no dudó y dio una contundente respuesta:

"Ni uñas tengo. Yo no dejaría arañazos déjame decirte. Son cosas que pasan en un programa en vivo. No es lo mejor pero ya pasó y creo que las dos reaccionamos mal. Acá no hay culpables ni víctimas. Las dos actuamos mal y esperamos llegar a un acuerdo y que las cosas queden bonito", puntualizó Yahaira Plasencia.

