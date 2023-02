SIGUE EN POLÉMICA. Rosángela Espinoza fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ al llegar al Perú tras un mes de vacaciones de lujo en Dubai, donde se rumoreó que habría estado en saliditas con un ‘jeque’. La modelo se encargó de desmentir la versión y volvió a arremeter contra la conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna.

“ Ya más de un mes se extraña, la familia. Que sean felices, ya expliqué, me tomé el tiempo . A seguir con mis cosas”, dijo asegurando que no tiene ninguna relación con un empresario millonario en Dubai.

Sobre la pelea televisiva que tuvo con la ‘Baby Bru’, a quien le recordó que su expareja Renzo Costa le pagó todos sus lujos, Rosángela Espinoza no se retractó sino todo lo contrario.

“ Tuve que dejar ahí bien claro todo para que ya no estén hablando de más y ustedes también “marginalitos” todos”, remarcó. Finalmente, la modelo aseguró estar enfocada en otras cosas.

“(Sobre si volverá a Dubai) Sí, puede ser, por trabajo sí. Estoy enfocada, en mi empresa, mi carrera, en sacar mi título ”, puntualizó.

La modelo no se arrepiente de haberle dicho a Brunella Horna que los viajes que tuvo a Dubai se los pagó su expareja Renzo Costa.

¿QUÉ LE DIJO ROSÁNGELA A BRUNELLA HORNA?

Rosángela le recordó EN VIVO a Brunella Horna que en su momento, cuando era pareja de Renzo Costa, él le pagó los viajes que realizaron fueron del país. “Creo que lo dijiste porque yo no trabajo, nosotros sabemos que los viajes que hiciste con Renzo Costa no fueron pagados por ti . No hay nada de malo en reconocer eso”, puntualizó.

Ante esta situación, Brunella le aclaró a la popular ‘Rous’ que eso era algo del pasado. “Definitivamente, Renzo fue mi pareja de cuatro años, ahora estoy casada y si quieres hablar del pasado, creo que no te conviene , respondió tajantemente la joven empresaria.

