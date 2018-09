Rosángela Espinoza se quedó fuera de Esto Es Guerra. Cuando le tocó votar por la salida o permanencia de Michelle Soifer en el programa de competencia, la chica selfie se negó a votar. Esto hizo que el Tribunal decidiera expulsarla y reintegrar a Michi.

Todos los participantes de Esto Es Guerra se quedaron sorprendidos con la decisión de la producción. Rosángela Espinoza, al escuchar la voz del Tribunal, dijo que ella en ningún momento se había retirado del set y no tenían por qué eliminarla.

Por eso, al terminar Esto Es Guerra, Rosángela Espinoza fue abordada por la prensa para ser cuestionada sobre la sorpresiva medida que tomó la producción. La chica selfie declaró que ella conocía cada una de las cláusulas de su contrato y estará este lunes en el programa.

"Yo vengo igual el día lunes. No he salido del set. Conozco mi contrato. Así que agárrense nomás. La decisión es del Tribunal. Así como me han eliminado tan frescamente ¿cómo no lo hizo con Michelle? No me parece justo que a mí me pongan a decidir y que me cargue toda la responsabilidad", declaró indignada Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza eliminada de Esto Es Guerra

Rosángela Espinoza reiteró en más de una ocasión que ella no había salido del set de Esto Es Guerra. ¿Por qué? Como se sabe, la producción sanciona con suspensión a los participantes cada vez que se retiran de la competencia o se dirigen a los camerinos.

Por ese motivo, cuando le tocó a Rosángela Espinoza votar por Michelle Soifer, la chica selfie caminó hacia las cámaras, pero no se retiró del lugar. Por eso, cuando la producción le informó sobre su expulsión, la ex de Carloncho les repetía una y otra vez que no había hecho nada para que la saquen de Esto Es Guerra.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE