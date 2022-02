¿REALMENTE ARREPENTIDA? Rosángela Espinoza se pronunció en sus redes sociales respecto a un posible ingreso al reality de televisión Esto es Guerra que vuelve a las pantallas este lunes 21 de febrero. La modelo aceptó haber cometido errores, dejando entrever que se refiere a sus críticas contra EEG.

Mediante su Instagram, la popular ‘chica selfie’ abrió la caja de preguntas a sus seguidores y fue ahí cuando le consultaron si volverá al reality juvenil.

“Si te llaman a última hora para que trabajes en Esto es Guerra, ¿aceptarías? Me encantaría que estés”, le escribió una usuaria. Sin embargo, la respuesta de Rosángela no se hizo esperar.

“ Nunca me llamaron a última hora. Ruego para entrar. Me amo mucho, he cometido horrores , pero es parte del aprendizaje. Además, no es fácil estar en un TV show”, escribió.

El comentario de Espinoza dejó entrever que la modelo se habría arrepentido de las críticas que lanzó contra Esto es Guerra, luego que fuera eliminada del reality.

En otro momento, otra usuaria le hace hincapié que su presencia sería importante para la competencia en TV. “Si no vas al programa, EEG va a estar muy aburrido”, se lee. Por su parte, Rosángela contestó.

“Lo sé, por mis ocurrencias. Igual ya estaba apagada, solo quería hacer tiktoks”, sostuvo.

JOSSMERY TOLEDO EN EEG

Fuentes de Trome pudieron conocer que Jossmery Toledo habría firmado contrato con Pro TV para presentarse como ‘guerrera’ en EEG 10 años. Pese a que en el pasado lo rechazó, el panorama cambió.

Además, Rafael Cardozo también sería el nuevo jale de Esto es Guerra al haber estado en las filas de Latina Televisión.