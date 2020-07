La modelo Rosángela Espinoza contó que ha planificado convertirse en madre el próximo año, y le gustaría tener gemelos junto a su novio Víctor Hugo, con quien acaba de cumplir dos años de relación amorosa.

“Claro que deseo tener hijos, quiero tener mis bebecitos, me gustaría que sean gemelos. No me gustaría optar por llevar algún tratamiento, sino que todo fuera de forma natural, eso es lo que hay que intentar. Además, todo ya está conversado con mi novio”, dijo la ‘Chica de los selfies’.

En otro momento, Rosángela dice que ya se vislumbra con una enorme barriga.

“Me gustaría tener una barriga grande y luego poder ir con mis dos cochecitos a todos lados”, agregó en el programa ‘Estás en todas’.

Sin embargo, ‘Rous’ acotó que antes de convertirse en madre le gustaría casarse con su novio.

“Este año termino mi carrera de Marketing y el próximo será el matrimonio... obviamente se tiene que dar (el anillo de compromiso) y creo que de aquí a unos dos años ya me podrán ver con mi pancita, seré una flaca con nudo”, comentó la modelo, quien el próximo 19 de julio cumplirá 31 años, pero no podrá celebrarlo con una fiesta debido a la pandemia.

“Ya terminó la cuarentena, pero hay que respetar el distanciamiento social. En mi caso, no haré fiesta, sino una pijamada. No me voy a morir por no hacer un fiestón, lo voy a pasar con las personas que quiero, que me aprecian de corazón. Estoy feliz por todas las cosas que me están pasando, pues cada día siento que sigo creciendo”, mencionó.

