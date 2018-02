Rosángela Espinoza presume sus buenas notas en la universidad y deja con la boca abierta a todos [FOTO]

Rosángela Espinoza demostró que no todo es escándalos y peleas con Yahaira, la modelo también se da su tiempito para chancar duro y parejo en sus clases de universidad.

Así lo demuestran sus notas. Rosángela Espinoza utilizó las redes sociales para presumir de sus buenos resultados y sorprendió a más de uno con las altas notas que recibió en sus clases de universidad.

Con notas que no bajan de 15, Rosángela Espinoza dejó callados a todos los que dicen que no podría hacer nada más que escándalos. La modelo demostró a todos que ella también se preocupa por nutrir su cerebro y no solo su cuerpo.

"Aprobada", escribió Rosángela Espinoza en su cuenta de Instagram, en la que compartió una foto con las notas de su clase de Historia Crítica del Perú y el Mundo, que estudia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Rosángela Espinoza no solo demostró que le va bien en la universidad, ella también decidió compartir un poco más con sus seguidores e informó que la historia es un curso que le gusta mucho estudiar. Chanconcita había resultado.

Esta no es la primera vez que Rosángela Espinoza demuestra que le va muy bien en la universidad. El año pasado compartió una foto que dejó boquiabiertos a muchos, pues mostraba su 17 en un examen de economía.

Al parecer, para la autodenominada 'barbie peruana', los estudios son tan importantes como las muchas otras actividades en su vida. Rosángela Espinoza continúa avanzando en su carrera profesional, así como su carrera en el espectáculo. ¡Felicitaciones!

