Rosángela Espinoza se burla de Carloncho y lo llama 'sonsín' por corregirla en TV [VIDEO]

Rosángela Espinoza no se quedó tranquila después del enfrentamiento que mantuvo con Carloncho en el programa En Boca de Todos. Y es que a la chica selfie no le gustó que su expareja la corrigiera frente a todos en TV.

Recordemos que durante el programa, se emitió un informe en donde Rosángela Espinoza no tuvo reparos en hablar de sus compañeros de Esto Es Guerra. Al terminar de verla, los conductores se mostraron sorprendidos con todo lo que dijo.

La modelo se defendió diciendo que no ofendió ni calificó a nadie. Sin embargo, Carloncho dijo que decirle a alguien 'mochila' o 'lonchera' era 'adjetivizarlo'. Rosángela Espinoza no tomó este comentario de la mejor manera y por eso decidió buscar la mejor forma de devolverle el mal momento al locutor de radio.

"Hay que ver bien porque parece que no está claro el significado de la palabra 'adjetivo'. Una vez que nosotros la sabemos, ahí podemos decir si se ha adjetivizado o no. De ahí te metes un problema con los compañeros. Adjetivo tiene un significado y decirle a alguien 'lonchera' o 'mochila' eso se llama 'adjetivizar'. Si eso no está claro, estamos mal sobretodo en televisión", dijo Carloncho.

La modelo se tomó el tiempo de buscar en el diccionario la palabra dicha por Carloncho: 'adjetivizar'. Al no encontrarla, se burló de su expareja con un mensaje en Instagram. Rosángela Espinoza escribió:

"El mayor placer de una mujer inteligente es fingir ser tonta frente a un sonsín que finge ser inteligente. Nueva palabrita pa ti. Cuando cree que lo sabe todo y no existe esa palabra ADJETIVIZAR. ¡Qué sonsín!", escribió Rosángela Espinoza en Instagram.

Rosángela Espinoza se burla de Carloncho Rosángela Espinoza se burla de Carloncho

Tal como se ve en la imagen que la chica selfie compartió, la palabra correcta para lo que hizo Carloncho es 'adjetivar' y no 'adjetivizar'. Incluso, en un video en Instagram, Rosángela Espinoza se sigue burlando de su expareja indicando que ha consultado en otros diccionarios.

"Y sigo buscando la palabra 'adjetivizar' jajajaja", dice Rosángela Espinoza en el video. La publicación la acompaña con el mensaje 'No puedo con mi genio'. Hasta el momento, Carloncho no se ha referido sobre las burlas de su expareja.

Rosángela Espinoza vs. Carloncho

Sin embargo, la palabra 'sonsín' que usó Rosángela Espinoza para calificar a su expareja no se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española. Pero sí es utilizada como el nombre propio de un payaso. Al parecer, las figuras de América Televisión buscarán cualquier pretexto para continuar enfrentándose.

Sonsín, palabra que usó Rosángela Espinoza para calificar a Carloncho Sonsín, palabra que usó Rosángela Espinoza para calificar a Carloncho

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE