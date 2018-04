Rosángela Espinoza: Candente movimiento de caderas sube la temperatura en Instagram [VIDEO y FOTOS]

¡Qué bailecito! La siempre bella Rosángela Espínoza acaba de publicar un video donde muestra toda su dulzura y talento en su cuenta personal de Instagram. La también empresaria deleito a todos sus hinchas con buen tremendo baile.



"Amo bailar, reír mucho, estar sin maquillaje, tomarme selfie, nadar, estudiar,abrazar a mi tommy 🐶❤️estar con mi familia, los masajes de Carmelita, competir , sentirme bonita y mucho más.La felicidad no se compra, es una decisión propia 💃🌷🌹❤️. Y también amo tener público que me quiere, gracias al distrito de Lamas ✨🍃☀️, ayer lo pasé increíble 💋. El vestido es de 👗", escribió Rosángela Espinoza en Instagram.



Los hinchas de Rosángela Espinoza no esperaron nada y comenzaron con los comentarios en la cuenta personal de Instagram de la modelo.



"Eres muy bella", "Espero un día poder conocerte", "Tremendo baile", son algunos de los comentarios que se pueden ver en la cuenta personal de Instgagram de la bella Rosángela Espinoza.



Rosángela Espinoza