Rosángela Espinoza se encuentra promocionando su nueva producción: un calendario para el 2018 con sus fotos. La guapa modelo se mostró muy orgullosa por el resultado final del proyecto y espera que sus seguidores se animen a adquirirlo.

Sin embargo, en medio de esa emoción, Rosángela Espinoza recibió un comentario que puede no haberle gustado mucho. El actor y cómico Carlos Vilchez, que interpreta a Carlota en 'En Boca de Todos', le hizo una peculiar pregunta.

"¿El que te hizo el Photoshop cuánto te cobró?", le preguntó Carlos Vilchez con tono burlón. Rosángela Espinoza, lejos de enojarse por el comentario o dejarse intimidar, tomó con mucho humor la pregunta y respondió rápidamente.

"Mira Carlota, a tu edad ya con mentiras, por favor. ¿Y a ti cuánto te han cobrado en el contrato, cuánto has cobrado? En verdes has cobrado, billetes verdes, yo he visto", respondió Rosángela Espinoza a la pregunta de 'La Carlota'.

La modelo continuó la entrevista con bastante emoción. Al parecer, Rosángela Espinoza tiene muchos planes preparados para el 2018 y la realización de este calendario es la consumación de solo uno de ellos.

En la misma entrevista, Rosángela Espinoza reveló que la pelea que tuvo con Yahaira Plasencia no fue la única. La modelo aseguró que la salsera ya la había agredido anteriormente en los camerinos de Esto Es Guerra y que el momento estaría grabado en video.

"La primera vez que me levantó la mano fue en camerinos y se grabó todo, absolutamente todo. Era una discusión con un compañero en el programa y ella se metió y levantó la voz a una maquilladora. La trató súper mal y yo por defenderla, me gané un empujón contra la pared y el espejo", declaró Rosángela Espinoza.

Eso no quedó ahí. La chica selfie enfatizó que toda la situación fue grabada por las cámaras de un programa de TV, pero que -a pedido de Yahaira Plasencia- se borraron. Rosángela Espinoza no quiso decir cuál era el espacio televisivo pero negó que se trate de Esto Es Guerra.

