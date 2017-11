Rosángela Espinoza ofrece camisetas 'bamba' de la selección por la compra de un jean [VIDEO]

Rosángela Espinoza no lo pensó dos veces, y aprovechó la fiebre por la selección peruana para vender camisetas de la blaquirroja en Gamarra. Así como lo lees.



La ex chica reality se encontraba en un enlace en vivo con el programa 'En boca de todos' cuando hizo el singular anuncio.



Y es que la 'chica selfie' apareció con una camiseta en la mano. Ese detalle no pasó desapercibido por Carlota, quien no demoró en preguntar: "¿Oye Rous, en estos momentos dónde estás, estás vendiendo polos en Gamarra?".



“Bueno también... Tú sabes que mis jeans están a la moda, hay un montón de modelos que han salido. Estamos en la Galería 'El Encanto' y 'El Dorado' también”, dijo Espinoza. Y luego reveló que efectivamente también ofrece camisetas en su tienda.



“Por la compra de un jean, puedes llevarte un polo a costo de S/ 20”, dijo Rosángela a las cámaras.



Rosángela Espinoza ofrece camisetas 'bamba' de la selección.