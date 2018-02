Rosángela Espinoza se fue con todo: "Carloncho es celoso y posesivo" [VIDEO y FOTOS]

La modelo Rosángela Espinoza confesó que uno de los motivos por el cual puso fin a su relación sentimental con Carlos Enrique Banderas, ‘Carloncho’, fue porque el locutor de radio es un hombre ‘celoso y posesivo’.



“Cuando empecé a salir con el locutor, todavía no estábamos en plan de enamorados, pero noté que era una persona muy celosa. Agradezco a Dios que comencé a cumplir mis sueños, porque él quería que me retire de la televisión y esas condiciones no las comparto. Siempre voy a resaltar su talento y profesionalismo, pero las personas posesivas y celosas no van conmigo. No estoy diciendo que sea malo, pero a veces uno piensa que es así, pero al final no lo es. A veces proyectan una cara en televisión que no es”, manifestó Rosángela Espinoza.



Asimismo, acotó que ‘Carloncho’ sentía celos del bailarín Lucas Piro, quien era su pareja de baile en ‘El gran show’. “Tuvimos una discusión porque me tocó bailar con Lucas y él me dijo que nos iban a emparejar. Yo le dije que si no me iba a apoyar, todo se terminaba, así de simple. Me decía que no iba a ganar, me bajaba los ánimos”, precisó Rosángela Espinoza.



RECHAZA AMISTE

De otro lado, descartó la posibilidad de entablar una amistad con Yahaira Plasencia , quien la agredió físicamente en ‘Esto es guerra’. “No hay forma de que sea mi amiga, porque me transmite mala energía y chocamos”, acotó.

