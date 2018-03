¿Rosángela Espinoza solo quiere dejar mal parado a 'Carloncho'? [VIDEO y FOTOS]

‘Carloncho’ dijo que Rosángela Espinoza solo busca dejarlo mal después de que la corrigió por emplear la palabra ‘adjetivizar’.



“La verdad, no quiero entrar en polémica, mejor me río, pero solo le dije que al llamar ‘lonchera’, ‘mochila’ a una persona estaba calificándola y eso es ‘adjetivizar’, pero en fin. Por cierto, ‘sonsín’ lleva tilde”, dijo 'Carloncho'.



Pero Federico Salazar le dio la razón a Rosángela y comentó que la palabra correcta es adjetivar.

¡Qué puedo hacer! Solo sé que existen los prefijos y sufijos, pero ella quiere dejarme mal.

¿Y por qué Rosángela y tú no zanjan sus diferencias?

Yo no tengo nada en contra de ella, pero está haciendo su show.



¿Te arrepientes de la relación que tuvieron?

Para nada, es el tren que a veces tomas y que el viaje resultó malo, pero ya sabes que a la próxima no lo tomas, eso es experiencia de vida. Ahora es historia pasada y mejor alisto mi maleta para viajar hoy (anoche) a Miami.

¿Vas a cubrir el partido Perú-Croacia?

Sí, voy a cubrir las incidencias para ‘En boca de todos’ y regreso el domingo.



¿Cuál es tu score?

Sacaremos un triunfo.