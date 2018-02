Rosángela Espinoza: Carloncho le responde así después de que dijera que es celoso y posesivo [VIDEO]

Carlos Enrique Banderas, más conocido como ‘Carloncho’, dijo que el tema Rosángela Espinoza está cerrado en su vida y espera que encuentre a su ‘Ken’, después que la ‘Chica selfie’ aseguró que era muy ‘celoso y posesivo’.



“Ese speech (versión) ya lo conozco. No he leído nada (‘Rous’ dio esas declaraciones en el programa América Espectáculos, edición especial), pero que le vaya todo bien y encuentre a su ‘Ken’ perfecto. Es un refrito, es como poner ‘Rosa salvaje’ o ‘Los ricos también lloran’. Yo cerré ese página, si me preguntan sobre ella, lo tomo con humor y positivo”, dijo.



¿Pero eres un hombre celoso y posesivo?

Todos tenemos defectos y virtudes y, si queremos ser felices, debemos aceptarlos.



Dices que tomas con humor lo que se afirma, tienes correa ancha...



Cerré la página, para mí es anécdota. Además, no sé por qué siempre el mismo tema, ¿acaso he sido su última pareja?... Si está soltera, por algo será.



Ella es una chica guapa.

La belleza no tiene nada que ver, es un tema de seres humanos y, la verdad, no hablo de eso. Si me preguntan, tengo el mejor recuerdo de ella, me quedo con lo positivo. Espero que siga creciendo en su carrera, pero ya pasaron dos años, te lo dice el ‘ken’ peruano, pero del Mercado Central, o sea ‘bamba’... hay calidades casera, ja, ja, ja. (C. Chévez)

