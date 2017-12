Carloncho le pidió a Rosángela Espinoza que deje de hablar de él porque su relación ya pasó y a lo mejor necesita terapia para superarlo.



“(Su romance) fue en el 2016, ya estamos a puertas del 2018. Más bien, los tormentos se han ido por otros lados. Parece que se está confundiendo, yo no soy Yahairo. Creo que en su vida ha tenido más incidentes con terceros que conmigo”, dijo Carloncho.



“No debería mencionarme. Es como que tú te encuentres con un ex después de 10 años y diga ‘por ti no soy feliz’... ya no te pases, deberías ir a un profesional para llevar terapia”, añadió Carloncho.



De otro lado, Carloncho comentó que rechazó volver a ‘Esto es guerra’ para evitar enfrentamientos con Rosángela Espinoza.

