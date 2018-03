Carloncho ni miró a Rosángela Espinoza al coincidir en Esto Es Guerra. El locutor fue invitado junto a otras figuras de América Televisión como Flavia Laos, La Chola Chabuca, Katia Condos, entre otros.

“No le estaba dando la espalda, sino que estaba mirando a la cámara. Soy una persona respetuosa y no la ofendería... además, ella es un tema que pasó hace tiempo”, comentó el conductor de ‘En boca de todos’, Carloncho, sobre Rosángela Espinoza.

Muchos dicen que Rosángela es antipática y se lleva mal con sus compañeros de ‘Esto es guerra’...

Yo creo que siendo así va a mantener su puesto. Está bien, ese es su personaje y lo hace bien, la felicito.

¿Le vas a regalar un libro a Diego Chávarri?

De repente si le doy un título no sabe de quién es, ja, ja, ja. Es un buen muchacho, es divertido y le voy a hacer caso porque empezaré a entrenar con Patricio Parodi, me pondré en forma.

SOLO DE VISITA

Por su parte, ‘Rous’ aseguró que la presencia de ‘Carloncho’ no le incomodó porque solo estuvo de visita. “Él decía que no le gustaban los realities, pero bueno, solo estuvo de visita", aseguró Rosángela Espinoza.

"En su pelea con Diego no me meto, los terceros sobramos, pero no me gustó que lo haya querido minimizar con el físico porque es lo menos importante en una persona, lo importante es la esencia”, señaló Rosángela Espinoza, quien calificó como ‘sketch cómico’ su romance con ‘Zumba’.

La bella Rosángela Espinoza fue eliminada del campeonato de baile en 'Esto es guerra'.

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.