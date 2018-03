Rosángela Espinoza se cree la cenicienta de Esto Es Guerra, pero Michelle Soifer la pone en su sitio [VIDEO]

Rosángela Espinoza aún se la tiene jurada a sus compañeras de Esto Es Guerra. La modelo volvió a referirse a las chicas del equipo contrario como 'hermanastras' en referencia a los personajes de la 'Cenicienta'.

Sin embargo, con lo que no contaba Rosángela Espinoza era con el mal humor de Michelle Soifer. La popular 'Michi' no estaba de ánimos para aguantar las referencias de 'Rous' contra sus compañeras.

Pese a que en un inicio de temporada, Rosángela Espinoza y Michelle Soifer tenían un trato cordial, con el avance de la competencia las cosas se han puesto más tensas entre ellas. Y esta vez no todo terminó bien.

Debido a la ausencia de María Pía Copello en el programa, Mathías Brivio se quedó solo al frente de la conducción, situación que no le gustó a Michelle Soifer. La participante de Esto Es Guerra consideraba al conductor como una figura parcial que beneficiaba a los 'guerreros'.

Al estar de malas, Rosángela Espinoza dejó entrever que Michelle Soifer estaba molesta porque Kevin Blow no le había dado un besito, comentario que fue desechado por 'Michi'. En declaraciones a América Espectáculos, la participante de Esto Es Guerra minimizó el apelativo 'hermanastras' de 'Rous'.

"Yo considero a todas mis hermanas. No son de sangre, pero son como mis hermanas. No, no es la protagonista (de Esto Es Guerra) Ella vendría a ser... la calabaza", declaró Michelle Soifer ¿Qué dirá Rosángela Espinoza?

Michelle Soifer sobre Rosángela Espinoza

