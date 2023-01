Rosángela Espinoza decidió poner fin a las especulaciones sobre quien le pagó su viaje a Dubai, ciudad donde recibió el 2023, y realizó un ‘room tour’ de su habitación en el hotel donde se está hospedando para demostrar que no tiene acompañante.

Cansada de los rumores sobre quién costea sus estadías en el extranjero, la popular ‘Chica Selfie’ grabó un video que compartió en sus Stories de Instagram y le dedicó al periodista Samuel Suárez, creador de la página “Instarándula”, en el que le enseña todos los rincones de su cuarto.

“Este video es para mi queridísimo Samu y también para sus ‘ratujas’... Aquí está mi habitación... Sola, sola, sola... Aquí no hay nadie, este es mi sitio” , se le escucha decir a la chica reality mientras muestra su cama en el clip publicado en la cuenta de TikTok de “Instarándula”.

“A ver, vamos a ver detrás de las cortinas a ver si hay alguien, no hay. Ahí están mis cosas... Vamos a levantar la plancha a ver si hay alguien, no hay nadie. Detrás de televisor tampoco... !NO HAY NADIE!”, agrega la también modelo cuando termina el recorrido.





“Bueno, Samu de mi corazón y todas sus ‘ratujas’ que andan por ahí de chismosas y grabando todo. Estoy sola, no tengo porque mentir, solita, así que dejen de hablar sonseras. He viajado sola y estoy sola por ahora”, aclaró la tambiéjn empresaria en otro video.

Y para finalizar, Rosángela Espinoza dejó un mensaje a sus críticos: “Y tanto que habla del jeque y que donde está el jeque, me voy a hacer amiga de un jeque, de verdad. Bueno ya me voy a descansar, aquí ya es tarde, me divertí muchísimos el dia de hoy”.

VALERIA PIAZZA CUESTIONÓ SUS VIAJES

Valeria Piazza quedó sorprendida al descubrir que Rosángela Espinoza salió del país tres veces en un corto tiempo. “Hay algo raro, se ha ido tres veces, es un viaje tan largo, tan costoso, ¿Cuánto costará un pasaje a Dubai? US$10 mil”, dijo la conductora de espectáculos.

“En temporada alta no hay oferta, y cada evento en Dubai de fin de año cuesta US$4 mil... Ella enseña que está sola en su cuarto de hotel, pero so novio, o pretendiente se está quedando en otro cuarto, pero yo tengo mis dudas con ese viaje” , añadió la exMiss Perú.

TE PUEDE INTERESAR