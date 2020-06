Marca distancia. Rosángela Espinoza dijo que ella no le da cabida a ninguna persona que intente contactarla a través de sus redes sociales, ya que puede llevarse más de una desagradable sorpresa, sobre todo ahora que se sabe que hay hasta figuras públicas que envían videos íntimos por ese medio.

“Con todo lo que me ha pasado prefiero mantener mi distancia. Aquí, en mis redes sociales, y en todos lados”, comentó la ‘chica selfie’ en ‘América espectáculos’.

Además, señaló que su cuenta de Instagram la manejan tres administradores.

“Me llega mensaje con un ‘hola’ y un corazoncito. Mi cuenta tiene tres administradores, mi sobrina Blanca también está allí y me dice: ‘Mira quién te escribió’ y yo: ¿En serio?’... mejor lo dejó ahí porque entrar en eso de que te escribió, que yo lo estoy buscando, no, no... lo mejor es dejarlo ahí”, recalcó.

Por último, comentó que hay artistas que la buscan para que promocione sus canciones, ya que la siguen a través de su TikTok.

“Cantantes de otros países me buscan. El TikTok me está volviendo internacional. También hay artistas que recién están empezando y es chévere que me digan que baile su música. Es amistad, nada más”, sostuvo Rosángela Espinoza.