Rosángela Espinoza muestra foto de su pasado y sorprende a seguidores con revelación sobre su nariz [FOTO]

Rosángela Espinoza no oculta nada. Como siempre lo ha dicho, muchos personajes del espectáculo pasan por el quirófano pero son reacios a admitir sus 'arreglitos'. Ella no. Para la modelo no tiene nada de malo en admitir las cirugías que se ha realizado.

Por esa razón, Rosángela Espinoza tampoco tiene problemas en mostrar fotos de sus antes y después. Aunque esta vez, una confesión inesperada sorprendió a todos sus seguidores de Instagram, quienes no dudaron en comentar.

¿Qué pasó? Rosángela Espinoza subió una foto en Instagram en el que se ve un recuerdo de Facebook, de hace seis años. En la foto del recuerdo se ve a una 'chica selfie' más joven y con algunos arreglitos menos.

Rosángela Espinoza en Instagram

Rosángela Espinoza no tuvo reparo en resaltar sus diferencia con la Rous que vemos ahora. Pero además de hablar sobre su largo pelo y como la sonrisa y la mirada no se cambian por nada, la autodenominada 'Barbie peruana' sorprendió con una confesión sobre su nariz.​

"El Facebook no miente, comparto esta publicación de hace 6 años antes de participar en El Miss Perú 2012. Extraño mi cabello largo natural y mi nariz 😭, sí me puse un poco de color, pero la mirada y la sonrisa nunca cambia. Siempre digo uno se va descubriendo", escribió Rosángela Espinoza junto a su foto.

Rosángela Espinoza en Instagram Rosángela Espinoza en Instagram

¿Es que acaso Rosángela Espinoza no está contenta con el resultado final de su nariz? La revelación de Rous da a entender que prefiere su nariz anterior, la natural. Sin embargo, ella no ha dicho específicamente que no ha quedado contenta con el trabajito que le hicieron.

De cualquier manera, y como lo dice la misma Rosángela Espinoza, la mirada y sonrisa (que muchos dicen son la ventana a la belleza interior) no cambian con las cirugías. Por lo que sus seguidores no dudaron en responderle que era una chica hermosa con la nariz de hace 6 años o con la de ahora.

Rosángela Espinoza en Instagram

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.