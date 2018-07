Rosángela Espinoza destrozó a Maricielo Effio por su participación en 'El artista del año': "Estuvo fatal"

Rosángela Espinoza llamó disforzada a Maricielo Effio, luego que la actriz comentó que no sabía que iba a retarla en una de las pruebas de ‘Esto es guerra’. Además, comentó que su participación en ‘El artista del año’ fue ‘desastrosa’.



Se te vio incómoda con la presencia de Maricielo en el set...

A mí no me gustan los disfuerzos. Ella dijo que no sabía que había ido a retarme, como que la vi disforzada y sentí que quiso minimizarme. Intentó hacerse la buenita con su sonrisa que no le queda, pero todos sabemos que es buena actriz, entonces ese papel lo hace bien.



¿Qué te pareció su debut en ‘El artista del año’?

Me dijeron que estuvo fatal. No sé, no la he visto, pero estuvo fatal, en fin... hay que resaltar el talento de otras personas como ‘Fresialinda’. Pero todo da vueltas, el karma existe, así como se burló de mí (Maricielo), espero que no se burlen de ella.



Crees que Maricielo logre alzar la copa, tú fuiste bicampeona...

La verdad, esa experiencia la voy a recordar el resto de mi vida, estoy muy agradecida. Ahora no participo porque no canto, no voy a hacer lo de Milett (Figueroa), zapatero a sus zapatos.



¿Qué te pareció que Yahaira no haya estado en la final de la primera temporada de ‘El artista del año’?

En realidad, no tengo nada que ver ahí, pero no es la primera vez que hace algo así. Ya ustedes saquen sus propias conclusiones, cuando competí con ella en ‘Reyes del show’ fingió una lesión, porque en realidad no tenía nada grave.



¿Crees que se corre?

Cuando sabe que no va a ganar, sí. Tiene temor de quedar segunda como Michelle Soifer.



¿Es la primera vez que participarás en un circo (de ‘Esto es guerra’)?

No, antes participé en otro, pero es la primera con ‘Esto es guerra’ y estoy feliz, porque estaremos más cerca del público en el C.C. Mall del Sur desde el 20 de julio.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE