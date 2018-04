Rosángela Espinoza sobre Diego Chávarri: "Es un buen chico, hace tiempo que no tenía afinidad con alguien"

Rosángela Espinoza reconoció que tiene afinidad con Diego Chávarri, con quien está siendo vinculada sentimentalmente en el programa 'Esto es Guerra'.

“Acepté su invitación al cine para conversar y conocerlo un poco más. Ya pasaron tres meses (que comparten en ‘Esto es guerra’) y me he dado cuenta de que es un buen muchacho. Hace tiempo que no tenía afinidad con nadie”, indicó Rosángela Espinoza.

Asimismo, Rosángela Espinoza resaltó las cualidades del ‘Diablito’ Diego Chávarri. “Hasta el momento, no lo he visto desarreglado ni nada. Se viste bien y es caballero”, sostuvo.

COQUETEOS



Por su parte, Diego Chávarri indicó que Rosángela Espinoza le parece un chica simpática ya desde hace mucho tiempo. En tanto, la 'chica selfie' contó una anécdota sobre lo "guapo" que era el participante de 'Esto es guerra'.



"Me parece una mujer muy linda", manifestó Diego Chávarri. El conductor de 'Esto es guerra' indicó que el 'Diablito' había pedido al programa que su sueño sería bailar Bachata con Rosángela Espinoza y se le cumplió.



Tanto Diego Chávarri como Rosángela Espinoza quedaron en tener una cita en la semana. Chávarri hizo gala de su fama de conquistador y le mandó tremendo piropo a 'Rous'. "No serás Google pero tienes todo lo que busco", sentenció en 'Esto es guerra'.