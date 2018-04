Rosángela Espinoza: Diego Chávarri dice que no tiene problemas con 'Carloncho', pero... [VIDEO y FOTOS]

Diego Chávarri aclaró que no hay ningún problema con ‘Carloncho’, pero cree que él tiene un poco de celos por su ‘amistad’ con Rosángela Espinoza.



“Yo no tengo ningún problema con ‘Carloncho’, y siempre lo voy a decir, creo que él tiene algo de pica, un poco de celos por el tema de Rosángela Espinoza... ya compré mis libros (‘Carloncho’ le recomendó que lea) y ahora espero que me diga que lo lleve al gimnasio”, dijo Diego Chávarri.



De otro lado, afirmó que la ‘Chica selfie’ es una mujer guapa y se llevan bien. “Sí, Rosángela Espinoza es bella , es una mujer linda y, bueno, de lo poco que hemos conversado, me cae superchévere, muy buena onda... yo voy lento, pero seguro”, indicó Diego Chávarri en ‘Estás en todas’.

Esto es Guerra: Rosángela Espinoza compara Michelle Soifer y Kevin Blow con llama ‘Timón y Pumba’