Rosángela Espinoza: Dorita Orbegoso tildó de 'estafa' y 'sinvergüenza' a 'Chica selfie' por cantar con playback

Dorita Orbegoso calificó de ‘conchuda’ a Rosángela Espinoza por hacer ‘playback’ durante su debut como cantante en ‘El artista del año’.



“Eso fue playback, no nos pueden estafar. Me quedé en casa para ver su debut como cantante y nada. Yo soy consciente del talento que tengo y lo mío no es el canto... pero no soy sinvergüenza, creo que el público merece respeto”, comentó Dorita.

Por otro lado, dijo que colgó las tangas y ahora solo se dedica a animar eventos.



“Las tangas son parte del pasado, he evolucionado y estoy en una etapa de conductora”, refirió.

Rosángela Espinoza participó en el progrma de Gisela Valcárcel con el tema "Duro y Suave", utilizando un playback.