¿Rosángela Espinoza y Erick Osores son buenos amigos? Ellos se divirtieron en una fiesta [VIDEO]

Parece que Rosángela Espinoza no está pasándola mal luego de su expulsión de Esto es Guerra, donde peleó con Yahaira Plasencia. Al menos, un video indicaría que ella está que se divierte de lo lindo al lado de muchas personas. Entre estas se encuentra el conocido periodista deportivo Erick Osores.



Por medio de un video que, como indicó Perú21, Rosángela Espinoza subió a Instagram, podemos ver cómo la guapa modelo está bailando el tema 'Safe and Sound' de Capital Cities en una reunión.



La expareja de Carloncho sale grabando un video a manera de selfie, en el cual aparecen varios de sus amigos. Erick Osores también sale muy alegre en la toma que hizo Rosángela Espinoza.



No han sido pocos los hinchas de la 'exguerrera' los cuales expresaron su sorpresa por el video. ¿Acaso Rosángela Espinoza hablará de cómo la pasó en dicha fiesta? ¿Erick Osores lo hará? Pues, solo tendríamos que esperar.

'¿ARMANI?'

Por otro lado, Rosángela Espinoza se ha visto involucrada en un hecho que podría motivar todo tipo de reacciones. Resulta que, como indicamos en esta nota, Diego Geminez habría querido armar un ampay con ella.



"Un amigo de él me contactó para poder reunirse (con Rosángela) y así hacerse conocido con Rosángela Espinoza. Es verdad. Creo que lo que estamos viendo ahora es parte de eso y lo está consiguiendo", indicó Antonio Tafu, personaje que también aparece en el video fiestero de la modelo.