Rosángela Espinoza regresó a ‘Esto es guerra: 10 años’, pese a que ella se enfrentó a la producción y tuvo abrupta salida del reality. La popular ‘Chica selfie’ dijo sentirse emocionada y feliz de volver, pese a que se especuló que había sido vetada de América TV.

“No lo veo al de gorra, de ahí vamos a conversar”, fueron las primeras palabras de Rosángela Espinoza, en clara referencia a Peter Fajardo, con quien, aparentemente, tuvo algunos desentendidos.

RAFAEL CARDOZO LA TROLEA

En otro momento, Rafael Cardozo troleó a Rosángela Espinoza con el apodo de ‘Rogangela’, debido a que se malinterpretaron algunas de sus declaraciones en Instagram dando a entender que ella ‘rogaba para volver’.

Finalmente, Rosángela Espinoza pidió disculpas a la producción de ‘Esto es guerra’, por algunos ‘excesos’ que habría cometido tras su salida del reality, cuando visitó el set de ‘Amor y fuego’.

“Me siento tranquila, no he hecho daño a absolutamente nadie. Cuando me eliminaron me fui tranquila. Ya quiero cerrar el 2021, pero si es conveniente pedir disculpa a la producción, no tengo problema. No soy una persona rencorosa y sé reconocer errores”, puntualizó la modelo.

