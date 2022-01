SE CONFIESA. Tras su escandalosa salida en Esto es Guerra meses atrás, Rosángela Espinoza volvió a aparecer en televisión, pero esta vez por Willax TV en el programa ‘Amor y Fuego’. La popular ‘chica selfie’ se confesó y arremetió contra el reality juvenil y sus productores.

Rodrigo González y Gigi Mitre dieron el pase a que la modelo ingrese por una alfombra roja al set. Bastante emocionada, Rosángela se sentó y tuvo un silencio largo durante el programa en vivo.

Sin embargo, la modelo terminó por confesar que sí la sacaron de Esto es Guerra y que no fue eliminada a través de una votación por sus compañeros. “No era la protegida, a mí me sacaron”, señaló.

Minutos después, Gigi Mitre le consultó si se había sentido explotada en el reality y ella solo precisó “A buen entendedor, pocas palabras”.

Rosángela Espinoza aparece en ‘Amor y Fuego’ y se confiesa sobre EEG: “A mí me sacaron, no era la protegida”. Video: Willax TV

ROSÁNGELA JURA QUE SABÍA QUE LA IBAN A SACAR

Además, Rosángela Espinoza señaló que ella ya tenía conocimiento que la iban a sacar de Esto es Guerra, pues todo había sido planeado. Según dijo, cerraron las votaciones del público para que ella se fuera.

“Yo sentía que me iba, siento que es el momento que lo sepan. Sentía que me iba ese día porque una semana anterior hubo una reunión donde indicaron que no iba a haber votación de la web. Yo ya estaba sentenciada y entonces mi respuesta fue que la eliminación se trataba de algo personal y ya no de competencia. En las votaciones de web siempre me he salvado”, reveló.