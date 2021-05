Rosángela Espinoza estuvo en El show de los sábados, el nuevo programa de Nicola Porcella, donde contó sobre su salida de Esto es Guerra y su nueva aventura como youtuber e influencer de viajes.

El exguerrero le recordó a la ‘chica selfie’ acerca del video en el que aparece llorando y mencionando que el reality show no le dio la oportunidad de disculparse de la producción.

“Ahora soy una influencer de viajes, Travel Influencer, ahora tengo que aprender inglés, me quedé en nivel intermedio”, dijo Rosángela Espinoza.

La modelo indicó que “tenía varias cosas acumuladas, llega un momento en que no aguantas más y boom sale todo”.

“No quiero saber nada de Esto Es Guerra, no quiero andar moreteada, quiero usar mis uñas más tiempo”, agregó Rosángela Espinoza.

La ‘chica selfie’ dijo que quiso disculparse de la producción de Esto es Guerra, pero no le dieron la oportunidad de hacerlo porque el reality show la separó por su mal comportamiento.

“A mí no me dieron la oportunidad de pedir disculpas al tribunal. Yo estuve para atrás, me pusieron al final para que me digan eso (que estaba suspendida), me sentí super mal. ¿Piensan que soy un robot? No, está mal, me sentí mal, en la vida imaginé que iba a suceder algo así”, concluyó.

MAGALY: ROSÁNGELA ESTARÍA ENAMORADA DE OMAR MACCHI

Magaly Medina se pronunció sobre la salida de Rosángela Espinoza de Eso es guerra y su viaje a Puno donde lució más renovada que nunca. Sin, embargo, lo que más sorprende es que todo parece indicar que la ‘chica selfie’ estaría enamorada.

En la última edición de ‘Magaly TeVe: La Firme’, Antonio Tafur, mejor amigo de la popular ‘Rous’, dejó abierta la posibilidad de que a modelo estaría enamorada de alguien relacionado a los tragamonedas.

Magaly Medina se encargó de reforzar la idea indicando que existe un rumor de que estaría enamorada de Omar Macchi, conocido por su apodo del ‘Rey de los casinos’.

“Su gran amigo su pata del alma, Tafur, su confidente ha dejado entrever que estaría enamorada del dueño de un casino. Él dice ‘Ella hora tiene tragamonedas en su corazón’. Hay un rumor, un run run, de que sería Omar Machi”, dijo Magaly Medina.

Viviana Rivasplata, Delly Madrid, Melissa Loza, Melissa Paredes y Milett Figueroa, son algunas de las modelos de la farándula que fueron relacionadas a Omar Machi.