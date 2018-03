Rosángela Espinoza: Este tipo de ropa usa la 'chica selfie' para ir a la universidad :O [FOTO]

Como muchos saben, la modelo y participante de 'Esto Es Guerra', Rosángela Espinoza, se encuentra cursando sus estudios universitarios actualmente. La 'chica selfie' eligió la carrera de Marketing como su futura profesión.

Rosángela Espinoza estudia en la UPC de Monterrico y semanalmente, termina sus grabaciones en Pachacamac y se dirige hasta la sede de su universidad en Surco.

Recientemente, Rosángela Espinoza compartió una fotografía en su Instagram en la que manda un mensaje a sus seguidores y, de paso, mostró cómo va vestida a sus clases universitarias.

"Nunca consideres los estudios como una obligación, sino como una gran oportunidad. Después del programa, me voy a mis clases. Llena de talco y torta. No importa, solo quiero terminar y luego ejercer mi carrera. Mis compañeros me miran raro, jajajaja, se sorprenden cuando me ven en clase, pero luego pasa", escribió Rosángela Espinoza en su cuenta de Instagram.

En la foto se la ve usando un top sencillo, una minifalda y una mochila. Todos los elementos en colores oscuros y neutrales, sin grandes estampados que llamen la atención. Al parecer, a Rosángela Espinoza le gusta pasar desapercibida en sus clases.

Anteriormente, Rosángela Espinoza ya había mostrado lo que viene siendo su paso por la universidad. En otros post de Instagram, la 'barbie peruana' mostró las buenas notas que recibe en sus clases en la universidad.

