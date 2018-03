Rosángela Espinoza: ¿a qué lugar va después de la emisión de Esto es Guerra? [VIDEO y FOTOS]

Rosángela Espinoza , qué duda cabe, es una de las más mediáticas participantes de Esto es Guerra. Ello se debe, en muchos de los casos, a los roces que tiene con otros participantes del espacio juvenil durante los juegos o desafíos.



Además de ello, Rosángela Espinoza también es muy conocida por sus picantes fotografías en Instagram. Como se puede ver en la cuenta de la autodenominada 'Barbie peruana', ella tiene más de 1,4 millones de seguidores.



Muchos de ellos no solo dan like a sus fotos provocativas, sino también a las imágenes que muestran su día a día. Una de las más recientes deja ver qué es lo que Rosángela Espinoza hace cuando las cámaras de Esto es Guerra se apagan.

(@rosangelaeslo) (@rosangelaeslo) Rosángela Espinoza

"Después del programa Esto es Guerra, me voy a mis clases llena de talco o torta. No importa. Solo quiero terminar y luego ejercer mi carrera", se puede leer en el post de Rosángela Espinoza. La foto que acompaña la publicación muestra a chica con una diminuta cartera y despidiéndose con la mano.



Más de 65 mil usuarios de Instagram dieron like a la imagen, mientras que los comentarios superaron el millar con suma facilidad. En las respuestas se logra ver el apoyo que le dan los usuarios a Rosángela Espinoza para que ella culmine sus estudios. Como dato adicional, te indicamos que la voluptuosa modelo sigue la carrera de Marketing.