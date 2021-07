Rosángela Espinoza, integrante del reality “Esto es Guerra”, se mostró emocionada y feliz tras contar que finalizó su carrera de Marketing, la cual inició en el 2016.

“No sabes, un respiro. Tú sabes que uno tiene que seguir especializándose porque siempre es bonito seguir aprendiendo ¿no? Todo esfuerzo tiene su recompensa, el tiempo pasa volando”, dijo Espinoza a las cámaras de “América Espectáculos”.

La modelo dijo que se siente orgullosa tras ver uno de sus sueños concretados. “Me voy a especializar en marketing digital, voy a entrar a un curso que empieza en agosto, ya no falta nada. Estoy contenta porque ya terminé la universidad. Es un logro para mí, un sueño cumplido”, agregó emocionada Espinoza.

La figura de televisión también habló sobre lo complicado que ha sido estudiar en la universidad y trabajar en televisión. “No sabes todo lo que he pasado, un poco más y he rogado a los profesores para que me dejen entrar a clase, he tenido que hacen otras prácticas para rendir mi examen. No ha sido fácil”, dijo notoriamente emocionada.

“Me han visto estudiando en el estudio, pero así es cuando uno quiere, todo lo logra. Siempre le voy a decir a mis seguidores que todo esfuerzo tiene su recompensa, hay que seguir para adelante”, añadió.

Además, la modelo señaló que por el momento no desea tener pareja, pues solo está enfocada en la competencia de “Esto es Guerra” y en sus proyectos personales. “Por ahora no (tener pareja). Estoy concentrada en mi trabajo, en Esto es guerra, en ser una de las mejores competidoras, en mi tienda y trabajando con mi familia”.

Rosángela Espinoza terminó su carrera universitaria. A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró detalles de su última exposición desde los camerinos de América Televisión en Pachacámac. (Fuente: América TV)

