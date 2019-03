Rosángela Espinoza, frente a Ivana Yturbe, le dijo a Mario Irivarren que la modelo "no vale la pena" en Esto es Guerra

Rosángel Espinoza e Ivana Yturbe se volvieron a enfrentar en una batalla de rap en Esto es Guerra, donde tocaron el tema del ampay de la expareja de Jefferson Farfán con Mario Irivarren.

"Vuelve la princesa (Ivana Yturbe) toda arrepentida. Creo que a Mario (Irivarren) aún no lo olvida", inició Rosángela Espinoza en la batalla de rap de Esto es Guerra.



Aunque Mario Irivarren e Ivana Yturbe estaban presentes en Esto es Guerra, a Rosángela Espinoza no le importó decirle al 'guerrero' que la ex de Jefferson Farfán no valía la pena.



"Que él (Mario Irivarren) te perdone sería un problema", agregó Rosángela Espinoza para luego acercarse al 'guerrero' para terminar el rap.



"¿Dónde está Mario (Irivarren)? Mario, por favor, (Ivana Yturbe) no vale la pena", concluyó Rosángela Espinoza, dejando casi sin respuesta a la modelo en Esto es Guerra.