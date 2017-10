Rosángela Espinoza demanda a Yahaira Plasencia, pero Génesis Tapia le recuerda esto a "chica selfie" [VIDEO]

Rosángela Espinozademandó a Yahaira Plasencia por agresión, tras pelea que protagonizaron ambas en el programa Esto es Guerra. En medio de esta polémica, la bailarina y animadora de eventos Génesis Tapia le envió un mensaje a "chica selfie".



Génesis Tapia recordó el episodio que vivió con Rosángela Espinoza en el reality Verano Extremo. La bailarina ironizó sobre el hecho de que la chica selfie sea una víctima de Yahaira Plasencia.



Génesis Tapia precisó que ella se sintió muy afectada por el escupitajo que recibió de Rosángela Espinoza cuando participaban en Verano Extremo. "Yo estuve traumada, mucho tiempo soñando con el pollo", reveló la bailarina.



La ex chica reality también se mostró perpleja por la actitud de Rosángela Espinoza. "No sabía que ahora se creía pastelera y repartía tortazos por doquier. Me sorprende en verdad la habilidad de la señorita", indicó Génesis Tapia.



Génesis Tapia indicó que habló con Yahaira Plasencia. "A ella le encanta la ropa que yo vendo, ella va a aprender, Rosángela Espinoza no aprende, es necia", precisó la bailarina sobre la "chica selfie".

​

Génesis Tapia se refiere a Rosángela Espinoza