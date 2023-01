UYYYY Rosángela Espinoza es voceada como la nueva conductora de América Hoy, esto luego que el puesto de colaborador quedó vacante. En un enlace en vivo desde Dubaí, la popular ‘chica selfie’ fue consultada directamente sobre esto.

“¿Es cierto que no tendrías en ser colaboradora de América Hoy, pero pedirías como condición que no esté Brunella Horna?”, fue la pregunta directa que le hicieron a Rosángela.

“Ahí tema ahí, es que no pueden haber dos barbies en el programa”, respondió entre risas la exchica reality.

Enlace en vivo con Rosángela Espinoza 2

¿Rosángela Espinoza se unirá a América Hoy?

En un video promocional, América Hoy dio pistas de la persona que se integraría al magazine matutino. Desde Medio Oriente una verdadera bomba (...) Ellos no serán 5, no serán 4 ¿ellos serán 6?”, dice la voz en off.

Además, se puede escuchar la voz de la exintegrante de Esto es Guerra en el video, lo que hace casi un hecho que se sumaría al programa de Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna, Edson Dávila y Christian Domínguez.

