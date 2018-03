Rosángela Espinoza se despachó contra sus compañeros en Esto Es Guerra y Carloncho le hizo el pare [VIDEO]

¡Qué fuerte! Al parece entre Rosángela Espinoza y Carloncho no queda nada del amor que se tuvieron hace algunos años. Ambos estuvieron en el programa En Boca de Todos y protagonizaron un tenso momento que dejó calladas a las conductoras.

Todo sucedió cuando en el programa mostraron una nota de Rosángela Espinoza hablando de sus compañeros de Esto Es Guerra. La chica selfie no dudó en dar su opinión sobre cada una de las figuras del reality.

Sobre Fabio Agostini: "Cuando el hombre está despechado, hace de todo para llamar la atención"

Sobre Nicola Porcella: "Nicola es como el ícono de Esto Es Guerra, no como Rafael Cardozo que es un traicionero"

Sobre Kevin Blow: "Es un títere. No puede ni respirar. Es un cachaco y ella (Michelle Soifer) es el sargento. Parece Rambo. Tanto lo cuida... Nadie va a agarrar eso"

Sobre Michelle Soifer: "Ella (Michelle) siempre tiene que ir con alguien. Es como Dora, la exploradora y siempre anda con su mochila (Kevin Blow)"

Tras escuchar las declaraciones de Rosángela Espinoza sobre los chicos de Esto Es Guerra, las conductoras del programa En Boca de Todos le preguntaron si es que no se arrepentía de hablar de esa manera de sus compañeros. La modelo se defendió diciendo:

"Yo creo que no he dicho nada malo. Es lo que pienso y creo que todo fue con respeto. No les he faltado el respeto ni les he puesto calificativos. Solamente es lo que pienso. Es mi apreciación nada más", explicaba Rosángela Espinoza.

Pero quien no pudo quedarse callado tras escuchar estas declaraciones de la participante de Esto Es Guerra, fue Carloncho. El panelista del programa quiso hacer una aclaración sobre la defensa de su expareja.

Si bien Rosángela Espinoza dijo que en sus declaraciones no faltó el respeto ni usó adjetivos para calificar a sus compañeros, Carloncho le pidió que antes de decir eso, aprendiera cuál es el significado de la palabra 'adjetivo'.

"Hay que ver bien porque parece que no está claro el significado de la palabra 'adjetivo'. Una vez que nosotros la sabemos, ahí podemos decir si se ha adjetivizado o no. De ahí te metes un problema con los compañeros. Adjetivo tiene un significado y decirle a alguien 'lonchera' o 'mochila' eso se llama 'adjetivizar'. Si eso no está claro, estamos mal sobretodo en televisión", dijo Carloncho.

El argumento de Carloncho tomó por sorpresa a Tula Rodríguez y Maju Mantilla. Ninguna supo cómo reaccionar ante la intervención del locutor de radio. Incluso, Rosángela Espinoza se sonrojó al escuchar el argumento de su ex.

Sin embargo, y como es su costumbre, la chica selfie no se quedó callada y se defendió diciendo que no usó calificativos de grueso calibre durante la emisión de la nota porque se trataba de un programa que también es visto por niños. Rosángela Espinoza minimizó las críticas a sus compañeros diciendo que todo lo dijo a modo de sarcasmo.

"Yo no soy ninguna ignorante ni nada. Yo sé lo que digo. Antes de decir las cosas hay que pensar y creo que hay adjetivos muy fuertes y no se pueden decir por ser un programa que lo ven los niños y también creo que es parte del sarcasmo. Es normal", dijo Rosángela Espinoza a modo de defensa.

Rosángela Espinoza vs. Carloncho

